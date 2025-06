' Zozzone' beccato a sversare rifiuti e intercettato dal sindaco | Venitevi a riprendere questa roba

In un'epoca in cui il rispetto per il nostro territorio sembra svanito, emergono esempi di coraggio e determinazione. Recentemente, un zozzone beccato a sversare rifiuti è stato intercettato dal sindaco, che invita tutti a riprendersi ciò che è loro di diritto. Abbiamo combattuto contro l'abbandono e l’indifferenza, e questa è un'ennesima battaglia per ripristinare la dignità del nostro ambiente. È il momento di agire e dire basta agli incivili.

"Abbiamo combattuto con l'abbandono, con l'indifferenza, con l'idea malata che questo territorio fosse di nessuno ma oggi qualcosa è cambiato. Questa è l'ennesima battaglia contro gli incivili che arrivano da fuori, scaricano di tutto e se ne vanno lasciando dietro solo veleno, degrado e morte. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Zozzone' beccato a sversare rifiuti e intercettato dal sindaco: "Venitevi a riprendere questa roba"

