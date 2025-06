Zola | Camarda? Deve giocare Gli serve continuità e nell’ultima stagione…

Intervistato alla Milano Football Week, Gianfranco Zola ha parlato di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan.

Zola a tutto tondo: «Chivu? Ha un grosso vantaggio all’Inter. A Camarda manca qualcosa. Napoli? Ecco che fare» - Durante la Milano Football Week, Gianfranco Zola ha offerto un’analisi a tutto tondo sul calcio italiano, svelando i punti di forza e le criticità delle squadre più blasonate.

MN - Zola: "Ai giovani serve giocare con continuità, purtroppo con Camarda questa continuità si è vista poco" Partecipa alla discussione

Zola a tutto tondo: «Chivu? Ha un grosso vantaggio all’Inter. A Camarda manca qualcosa. Napoli? Ecco che fare» - Milano Football Week, Zola a tutto tondo. Le dichiarazioni dell’ex attaccante sull’attualità del calcio italiano A margine della “Milano Football Week” a Milano, l’ex calciatore Gianfranco Zola ha par ... Scrive calcionews24.com

Zola: "In C tanti talenti, ma nessuno li fa giocare. Gol su punizione? Meno Play, più allenamenti" - Il fantasista, vicepresidente della Lega, alla Milano Football Week: "Con le strutture organizzate oggi c'è meno creatività, io venivo dalla strada. In Serie C ci sono un sacco di calciatori validi, m ... Secondo gazzetta.it

Un piano per Camarda. Ritrova il gol dopo 6 mesi ma ora deve giocare di più - Troppo poco. Uno come Camarda ha bisogno di continuità, non può perdere così una stagione. Deve giocare molto di più, in serie A o in serie C ora non fa differenza. Entrambe le squadre hanno ... Scrive ilgiorno.it