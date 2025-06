Zerbini | Una mia poesia per Marina Rei

Chi ancora pensa che la poesia sia qualcosa di elitario, difficile, lontano dalla quotidianità, ha ora un’ottima occasione di ricredersi. Beatrice Zerbini, poeta e musicista bolognese, dimostra come le parole possano vivere e vibrare in ogni aspetto della vita, unendo versi e melodie in un connubio sorprendente. La sua arte ci invita a riscoprire il potere della poesia nel quotidiano, rendendola accessibile e coinvolgente per tutti.

Chi ancora pensa che la poesia sia qualcosa di elitario, difficile, distante dalla quotidianità ha una nuova occasione di ricredersi. E l’occasione la offre ancora una volta Beatrice Zerbini, poeta bolognese che oltre alle raccolte – l’ultima è stata Quarantadue (Pordenonelegge-Samuele Editore) – porta il suo mondo e il suo immaginario anche nella musica: uno dei linguaggi più diretti e universali. La bolognese autrice di In comode rate. Poesie d’amore (ed. Interno Poesia) e di D’Amore, spesso portatrice di messaggi di rispetto delle fragilità (virali i versi sulla gentilezza di una cassiera della Coop due estati fa), ha infatti collaborato con la cantante e musicista Marina Rei che ha trasformato una sua poesia canzone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zerbini: "Una mia poesia per Marina Rei"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Poesia Zerbini Marina Occasione

Antonio Blunda , da: Pedro Jaras e il regalo di Dio Incipit Voce di Sergio Carlacchiani