Nel calcio che cambia rapidamente, i grandi nomi si muovono con sorprendente facilità. Walter Zenga, ospite a Sky Sport, ha condiviso le sue previsioni su Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli, due affascinanti scenari di mercato. Il loro arrivo, o anche solo la possibilità, potrebbe rivoluzionare il panorama italiano, portando esperienza e talento ai rispettivi club. Ma cosa ci riserva il futuro? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Intervistato a Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così del possibile arrivo di Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zenga: “De Bruyne e Modric a zero? Prima in Italia arrivavano altri giocatori”

