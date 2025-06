Zelezny lascia la Juve Primavera e sbarca alla Roma | trasferimento a zero nella Prima squadra giallorossa ha già firmato il contratto Tutti i dettagli

Radoslaw Zelezny vola in giallorosso: dopo aver lasciato la Juve Primavera, approda alla Roma a parametro zero e ha già firmato il suo nuovo contratto, svelando così un nuovo capitolo della sua promettente carriera. Con un futuro tutto da scrivere, il giovane portiere classe 2006 si prepara a sfidare nuove sfide nella prima squadra romanista. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa interessante operazione di mercato.

di Nicolò Corradino Zelezny lascia la Juve Primavera e passa alla Roma: operazione a parametro zero nella Prima squadra giallorossa, ha già firmato il contratto. Come anticipato da , Radoslaw Zelezny lascerà la Juve Primavera a parametro zero, dopo che il contratto – in scadenza il 30 giugno – non è stato rinnovato. Il portiere classe 2006 non ha giocato nella parte finale della stagione: sembrava dovesse passare al Siviglia, ma alla fine – come appreso dalla nostra redazione – la scelta è ricaduta sulla Roma. Giocherà nella prima squadra giallorossa, con la firma sul contratto già arrivata. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zelezny lascia la Juve Primavera e sbarca alla Roma: trasferimento a zero nella Prima squadra giallorossa, ha già firmato il contratto. Tutti i dettagli

