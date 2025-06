Zelensky Putin | l’illusione della pace

più complessa e imprevedibile, dove le tensioni si intrecciano con nuove sfide geopolitiche. La promessa di una rapida tregua sembrava solo un miraggio, mentre la realtà ci mostra quanto sia fragile la pace in un contesto così instabile. Ora, più che mai, diventa essenziale riflettere sulle vere radici di questo conflitto e sulle strategie per ricostruire un futuro di stabilità e dialogo.

La speranza di una tregua tra Ucraina e Russia in tempi brevi era un'illusione prevedibile. Il conflitto non è scivolato verso la pace, ma verso una fase più.

