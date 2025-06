Zazzaroni sull’Italia | Ranieri non è il mago Oronzo sarebbe solo una speranza Lancerebbe questi calciatori

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza con schiettezza la difficile situazione dell’Italia e il possibile ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina azzurra. Secondo lui, Ranieri non sarebbe il “mago Oronzo” che potrebbe risollevare le sorti della nazionale: al contrario, rappresenta solo una speranza, un esempio di leadership che, senza una strategia concreta, rischia di essere poco più di un lancio nel vuoto. La vera sfida sarà quella di trovare soluzioni durevoli e efficaci per il futuro del calcio italiano.

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul possibile arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina dell'Italia. Tutti i dettagli Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento dell'Italia e del possibile arrivo di Claudio Ranieri. FUTURO ITALIA – «Mettiamoci il cuore in pace: siamo talmente in crisi dal punto di vista tecnico,

