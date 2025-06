Zanetti su Chivu | Siamo convinti della scelta fatta Lui è interista e porta appartenenza

Javier Zanetti, icona e cuore pulsante dell'Inter, si è espresso con convinzione sulla recente svolta tecnica nerazzurra. Forte della sua profonda appartenenza e fedeltà ai colori, l’ex capitano ha condiviso il suo punto di vista sulla scelta di Chivu come nuovo guida tecnica. La sua opinione riflette la passione e la fiducia che animano i tifosi, sottolineando come questa decisione rappresenti un passo importante verso il futuro dell’Inter. È evidente che...

Zanetti, l'ex capitano dell'Inter ha parlato del cambio di guida tecnica e delle prossime mosse in programma dalla società. Il vice presidente ed ex capitano dell' Inter Javier Zanetti ha parlato del cambio di guida tecnica e delle prossime mosse in programma dalla società in occasione del Festival della Serie A. Di seguito, le sue parole. LE PAROLE DI ZANETTI – «Come valuto il cambio in panchina dell'Inter? Pensando sempre in positivo, guardando avanti. Siamo convinti, Chivu è un allenatore che conosce l'ambiente, un allenatore interista: ci sono tutti i presupposti per far bene. Faremo un grande lavoro tutti insieme.