Zanetti racconta | Triplete? Abbiamo dato tutto eravamo grandi uomini prima che calciatori La mia scelta di fare il dirigente…

Javier Zanetti, figura iconica dell’Inter e capitano indimenticabile, rivela i retroscena di quell’indimenticabile Triplete e la sua scelta di diventare dirigente. A Belluno, durante il Festival sull’economia dello sport, ha condiviso aneddoti emozionanti, ricordando che prima di tutto sono stati uomini, grandi uomini, pronti a dare tutto per il sogno nerazzurro. La sua testimonianza ispira ancora oggi, dimostrando come passione e dedizione possano portare a traguardi straordinari.

Il vicepresidente e storico capitano dell’Inter, Javier Zanetti, ha raccontato alcuni aneddoti sul Triplete e sulla sua scelta di fare il dirigente. Intervenuto sul palco a Belluno in occasione del Festival sull’economia dello sport nell’evento a lui dedicato ‘Capitano e leggenda, storia di una vita in nerazzurro’, il vicepresidente dell’ Inter, Javier Zanetti, ha parlato così. IL RUOLO DA VICEPRESIDENTE NELL’INTER – « Non voglio essere un dirigente legato solo alla parte sportiva. Voglio che l’Inter mi possa utilizzare anche come altro tipo di risorsa. Credo che per far funzionare la squadra che scende in campo deve esserci una squadra altrettanto forte fuori dal campo per sostenere la squadra ». 🔗 Leggi su Internews24.com