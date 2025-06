Zanetti | Chivu interista e sa quello che il tifoso interista vuole Serve grande lavoro intorno a lui

Pensando sempre in positivo, Javier Zanetti sottolinea come la scelta di affidare a Cristian Chivu la panchina nerazzurra rappresenti una scommessa importante e piena di potenzialità. Il vicepresidente interista ha fiducia nel talento e nella passione del suo ex compagno, convinto che con il giusto supporto, Chivu possa guidare l’Inter verso nuovi successi. È un passo deciso verso il futuro, sostenuto da un grande lavoro di squadra e dalla convinzione che...

Zanetti commenta la scelta della società Inter di affidare la panchina della Beneamata a Cristian Chivu. Il vicepresidente nerazzurro è convinto dell'allenatore rumeno e ne ha parlato molto bene. Verrà supportato in tutto e per tutto. LA SCELTA DI ANDARE SU CHIVU – Direttamente dai campi di Operazione Nostalgia, Javier Zanetti ha parlato di Cristian Chivu e della scelta dell'Inter di affidare a lui panchina: « Pensando sempre in positivo guardando in avanti, abbiamo scelto un allenatore perché ne siamo convinti. Un allenatore che conosce l'ambiente, un allenatore che è interista, ci sono tutti i presupposti per fare bene.

