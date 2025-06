Yildiz Juve pronto il rinnovo anti Arsenal | nuova scadenza e ingaggio da top player Cifre e dettagli della proposta bianconera

Yildiz Juve si prepara a blindare il suo gioiellino con un rinnovo da top player, anticipando la concorrenza di Arsenal e Chelsea. La proposta bianconera prevede una nuova scadenza e un ingaggio che elevano il turco al rango di assoluto protagonista della rosa. Un passo strategico per la Juventus, che punta a consolidare il talento emergente. Scopriamo insieme i cifre e i dettagli di questa offre che potrebbe segnare il futuro del club.

Yildiz Juve, pronto il rinnovo anti Arsenal: nuova scadenza e ingaggio da top player per il gioiellino turco. Cifre e dettagli della proposta bianconera. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Yildiz, numero 10 della Juve e punto di riferimento per il presente e soprattutto per il futuro. Secondo il quotidiano sulle sue tracce ci sarebbero club di Premier League ( Arsenal e Chelsea in particolare) ma i bianconeri non hanno intenzione di cederlo. Così prende piede l'ipotesi rinnovo per il classe 2005, una soluzione caldeggiata anche dal suo agente. Sul tavolo un prolungamento dell'attuale accordo fino al 2030 e un ritocco dell'ingaggio dagli attuali 1,5 milioni più bonus ad almeno 3-4 milioni annui.

