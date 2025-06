Yildiz Juve D’Amico non si sbottona su quel bianconero | Se può reggere il peso della storia di Madama? Dipenderà molto da questo fattore…

Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus è ancora avvolto nel mistero, con il procuratore Andrea D’Amico che preferisce mantenere la calma e non sbilanciarsi. La sua valutazione sul giovane attaccante, chiamato a dimostrare il proprio valore, sarà decisiva per capire se potrà reggere il peso della storia bianconera. Ma quali sono le prospettive? Scopriamolo insieme, perché il suo successo potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella gloriosa tradizione della Vecchia Signora.

Yildiz Juve, il procuratore Andrea D’Amico non si lascia andare a trionfalismi nei confronti di quel giocatore bianconero! Le sue parole. Intervistato da Tuttosport, per la propria edizione odierna, si possono apprendere le parole del procuratore Andrea D’Amico, che ha commentato la situazione di Kenan Yildiz, attaccante della Juventus. Ecco le sue parole PAROLE – « C’è bisogno di un simbolo? Come Messi all’Inter Miami. O Cristiano Ronaldo proprio in bianconero: non ci fosse stato il mondo frenato dal Covid. Adesso il Barcellona ha Yamal, il Real Madrid vende oltre un milione di maglie. Yildiz può reggere il peso della storia? Ogni volta si fanno inevitabilmente dei paragoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com