Yes Weekend 7 6 2025 - Friuli - Venezia Giulia

Preparati a scoprire le meraviglie del Friuli-Venezia Giulia con Sara Brusco e Gian Marco Tavani, nella nostra rubrica dedicata ai viaggi! Questa settimana, ti guideremo tra paesaggi incantati, tradizioni autentiche e scorci mozzafiato di una delle mete più affascinanti d’Italia. Sei pronto a lasciarti conquistare? Allora, buon viaggio e buona scoperta!

La rubrica dedicata ai viaggi che racconta le mete più belle d’Italia e del mondo questa settimana ci porta in Friuli - Venezia Giulia. Con Sara Brusco e Gian Marco Tavani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Yes Weekend 7/6/2025 - Friuli - Venezia Giulia

In questa notizia si parla di: Friuli Venezia Giulia Marco

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Ho incontrato @Alberto_Cirio, @M_Fedriga e @marcomarsilio, Presidenti di @regionepiemonte, Friuli Venezia Giulia e @Regione_Abruzzo. Ogni territorio ha esigenze e caratteristiche specifiche, ma da tutti i miei confronti emerge con chiarezza una ri Partecipa alla discussione

La Notte Rosa a Fiume Veneto Mostre, musica, sport e spettacoli accendono il centro cittadino per celebrare l’arrivo del Giro d’Italia. Venerdì 23 maggio dalle 17:00 Fiume Veneto http://turismofvg.it/eventi/la-notte-rosa… #IoSonoFriuliVeneziaGi Partecipa alla discussione

Le 16 sagre da non perdere questo weekend in Friuli Venezia Giulia - Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 si preannuncia come uno dei più vivaci dell’anno in Friuli Venezia Giulia, grazie a un ricco calendario di eventi, sagre e manifestazioni che abbracciano tutta la re ... Segnala nordest24.it

Friuli Venezia Giulia: gli assessori della Lega rimettono le deleghe, è crisi in Regione - Lo ha annunciato il segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto in una nota al termine di un vertice di maggioranza tra i segretari regionali delle forze politiche. Dreosto ha ... Secondo msn.com

Friuli Venezia Giulia, un modello di attrattività per gli investimenti - Negli ultimi cinque anni la regione ha consolidato la sua posizione in Italia con un significativo incremento degli investimenti dall'estero ... Scrive ilsole24ore.com