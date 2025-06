Yellowstone | ma cosa fa l' interprete Cole Hauser quando non lavora con Taylor Sheridan?

Quando Cole Hauser non è impegnato a interpretare il duro e affascinante riproduttore di Yellowstone, il suo talento si espande nel mondo del rodeo, grazie al ruolo di testimonial della PBR, la più prestigiosa lega di rodeo su tori al mondo. Un'icona versatile, il suo spirito avventuroso e la passione per l'intrattenimento continuano a sorprenderci anche al di fuori delle riprese, dimostrando che la sua vita è un mix di arte e adrenalina.

Cole Hauser, l'amatissima star di Yellowstone, è testimonial della PBR, la Professional Bull Riders, la più grande lega di rodeo su tori al mondo. Cole Hauser è uno che il cinema e, più in generale, il mondo dell'intrattenimento ce l'ha nel DNA. E non tanto perché ha esordito sul grande schermo nell'ormai remoto 1992 in Scuola d'onore di fianco a Brendan Fraser e Matt Damon. Quanto perché suo padre Gerald Dwight "Wings" Hauser (morto il 12 marzo di quest'anno) era comparso in più di 100 fra film e produzioni televisive - di lui negli Stati Uniti si diceva che poteva essere la star più grande di cui le persone non avevano mai sentito parlare - e poi perché il suo bisnonno materno rispondeva al . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Yellowstone: ma cosa fa l'interprete Cole Hauser quando non lavora con Taylor Sheridan?

