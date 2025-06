WWE | Tutto è pronto per il bis WrestleMania 42 torna a Las Vegas

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: tutto è pronto per il ritorno di WrestleMania 42 a Las Vegas! Dopo aver conquistato il pubblico mondiale, la più grande kermesse del wrestling si appresta a regalare emozioni ancora più intense. Con l’annuncio di Triple H, che ha dichiarato: “Tutto ciò che vale la pena fare una volta, vale la pena farlo due volte,” non c’è dubbio: WrestleMania tornerà a Las Vegas per il ...

La WWE ha presentato Money in the Bank 2025 all’Intuit Dome di Inglewood, in California. Tuttavia, c’era una grande domanda che attendeva una risposta certa riguardo alla location di un altro evento monumentale. Durante Money in the Bank, Triple H è apparso in un video in cui ha dichiarato: “Tutto ciò che vale la pena fare una volta, vale la pena farlo due volte.” Questo significa solo una cosa: WrestleMania tornerà a Las Vegas per il secondo anno consecutivo, ancora una volta all’Allegiant Stadium. Time to double down. #WrestleMania returns to @AllegiantStadm in Las @Vegas on April 18 & 19, 2026! Register to be the first to receive presale info: pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tutto è pronto per il bis, WrestleMania 42 torna a Las Vegas

