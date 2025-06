WWE | The Rock introdurrà Mark Kerr nella Hall of Fame della UFC

Star del cinema e icona mondiale. Tuttavia, un'eccezione sta per arrivare a sorprendere tutti: The Rock introdurrà Mark Kerr nella Hall of Fame della UFC, un evento che riaccende l'entusiasmo dei tifosi. La sua presenza, seppur temporanea, segna un ritorno in grande stile nel mondo dello sport da combattimento, dimostrando che anche le assenze più lunghe possono essere colmate da momenti di pura emozione.

L’assenza del Final Boss dalla programmazione della WWE dura ormai da mesi, ma è estremamente sentita: da quando John Cena gli ha “venduto l’anima”, infatti, The Rock è praticamente scomparso dalla programmazione, affermando, dopo WrestleMania, che la storia non aveva bisogno della sua presenza. Una scelta bizzarra e discutibile, che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan, ma che sicuramente si spiega con i tantissimi impegni cinematografici di una delle star più ricercate del mondo di Hollywood. E un film in particolare sembra poter dare tante soddisfazioni a Dwayne Johnson, e non solo al botteghino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: The Rock introdurrà Mark Kerr nella Hall of Fame della UFC

In questa notizia si parla di: Rock Introdurrà Mark Kerr