Seth Rollins conquista ancora una volta il titolo di Mr. Money in the Bank, regalando uno spettacolo mozzafiato tra interferenze e colpi di scena. In uno dei ladder match più caotici di sempre, il Visionary ha superato avversari di prestigio come Solo Sikoa, LA Knight, Penta, Andrade ed El Grande Americano, chiudendo in 33 minuti e 35 secondi. La vittoria, però, è arrivata sotto il segno di un tradimento familiare che ha lasciato il pubblico senza parole. Un match esplosivo fin…

Seth Rollins è nuovamente Mr. Money in the Bank dopo aver conquistato la sua seconda valigetta in carriera in quello che è stato uno dei ladder match più caotici della storia della WWE. The Visionary ha sconfitto Solo Sikoa, LA Knight, Penta, Andrade ed El Grande Americano in 33 minuti e 35 secondi di puro spettacolo, ma la vittoria è arrivata solo dopo interferenze multiple e un clamoroso tradimento familiare. Un match esplosivo fin dall’inizio. Il Men’s Money in the Bank Ladder Match è partito subito a ritmi forsennati, con Seth Rollins accompagnato da Paul Heyman che è stato immediatamente preso di mira dagli altri cinque partecipanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins trionfa nel Money in the Bank maschile, Jacob Fatu tradisce Solo Sikoa

