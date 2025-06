WWE | R-Truth torna a sorpresa a Money in the Bank e fa vincere Cody Rhodes e Jey Uso

setto scorso annunciando sui social che la WWE non avrebbe rinnovato il suo contratto, lasciando i fan senza parole. Proprio quando sembrava che il suo addio fosse inevitabile, R-Truth ha fatto un ritorno a sorpresa durante il main event di Money in the Bank, sconvolgendo tutti con un intervento decisivo. La sua apparizione ha portato alla vittoria Cody Rhodes e Jey Uso, dimostrando ancora una volta perché è uno dei performer più imprevedibili e amati del roster.

R-Truth ha fatto un ritorno completamente inaspettato durante il main event di WWE Money in the Bank, apparendo incappucciato per attaccare John Cena a una settimana esatta dall’annuncio sui social media che la WWE non aveva rinnovato il suo contratto. Il veterano ha scatenato una reazione esplosiva dal pubblico dell’ Intuit Dome prima di dileguarsi tra la folla. Una settimana di tormenti per i fan. La settimana scorsa R-Truth aveva scioccato il mondo del wrestling annunciando sui social media che la WWE non aveva intenzione di rinnovare il suo contratto, lasciando in sospeso il futuro di uno dei personaggi più amati del roster. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: R-Truth torna a sorpresa a Money in the Bank e fa vincere Cody Rhodes e Jey Uso

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Truth Money Bank Torna

WWE MONEY IN THE BANK: Clamoroso, ritorna R-Truth e regala la vittoria a Cody Rhodes e Jey Uso - Incredibile quanto successo nel main event di Money in the Bank, ritorna R-Truth e regala la vittoria a Cody Rhodes e Jey Uso ... Riporta spaziowrestling.it

WWE: Occhi su R-Truth e Carlito, Money in the Bank passa in secondo piano - Il WWE Universe è in rivolta per il licenziamento di R-Truth e Carlito, crolla a picco l'hype in vista di Money in the Bank ... Si legge su spaziowrestling.it

Money in the Bank 2021, John Cena torna in WWE! - Dopo mesi d'assenza (precisamente da WrestleMania 36), il 16 volte campione del mondo fa la sua apparizione al termine di Money in the Bank e mette nel mirino l'Universal Championship di Roman ... Come scrive corrieredellosport.it

OMG!!! R TRUTH RETURNS TO WWE MONEY IN THE BANK 2025 REACTION!!!