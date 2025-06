WWE | Naomi vince il Women’s Money in the Bank 2025

Naomi conquista il suo primo Money in the Bank, portando a casa il prestigioso Women's Ladder Match all'Intuit Dome di Inglewood. Dopo cinque tentativi, la veterana si è finalmente aggiudicata questa opportunità d'oro, aprendo con stile l'edizione 2025 di Money in the Bank. Una vittoria che segna un nuovo capitolo nella sua carriera e che promette emozioni straordinarie per il futuro. La scena è pronta per un nuovo evento memorabile nella WWE!

Naomi è ufficialmente pronta a incassare la sua opportunità titolata, vincendo il Women’s Money in the Bank Ladder Match stanotte all’ Intuit Dome di Inglewood. Per la veterana si tratta della prima vittoria in un Money in the Bank match dopo ben cinque tentativi. Un match stellare apre Money in the Bank 2025. In quello che è stato definito un match stellare di apertura, Naomi ha avuto la meglio su Alexa Bliss, Roxanne Perez, Rhea Ripley, Giulia e Stephanie Vaquer in 25 minuti e 15 secondi di puro spettacolo. Il match ha visto protagoniste sei delle migliori atlete del roster WWE, con Perez e Giulia al loro primo Money in the Bank e Rhea Ripley favorita nonostante non avesse mai partecipato a un ladder match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Naomi vince il Women’s Money in the Bank 2025

