WWE | Liv Morgan decisiva Dominik resiste all’assalto di Octagon Jr

Durante WWE Money in the Bank, Dominik Mysterio ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione, mantenendo l’Intercontinental Championship contro Octagon Jr. In un combattimento infuocato di appena 4 minuti e 55 secondi, il match è nato da una provocazione durante Worlds Collide, culminando in uno scontro che ha catturato l’attenzione dei fan. La sfida tra questi talenti promette ulteriori emozioni e rivincite sul ring.

Dominik Mysterio ha mantenuto l’ Intercontinental Championship sconfiggendo Octagon Jr in 4 minuti e 55 secondi a WWE Money in the Bank. Il match era stato aggiunto alla card dopo la rissa scoppiata tra i due durante l’evento Worlds Collide tenutosi in precedenza nella giornata. Un match nato dalla provocazione. Il confronto era scaturito quando Dominik Mysterio aveva insultato pesantemente i luchador della AAA durante Worlds Collide, dopo che Octagon Jr aveva ottenuto il pin vincente in un match che aveva visto trionfare i rappresentanti della federazione messicana. Dirty Dom aveva sfidato direttamente il luchador, mettendo in palio il suo Intercontinental Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan decisiva, Dominik resiste all’assalto di Octagon Jr

