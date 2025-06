WWE | L’annuncio che nessuno si aspettava Nikki Bella torna a RAW

Preparati a un’ondata di emozioni: Nikki Bella, la leggenda della WWE, farà il suo ritorno in scena a RAW il 9 giugno, sorprendendo tutti i fan. Dopo un Money in the Bank ricco di tensione e colpi di scena, questo annuncio mette il turbo all’attesa per un’estate all’insegna dello spettacolo. La reattività e la passione tornano protagoniste: e tu, sei pronto a vivere questa incredibile avventura?

Il Money in the Bank 2025 è stato un evento ricco di caos, scontri brutali con le scale e tradimenti scioccanti, ma a rubare davvero la scena è stato un annuncio a sorpresa. La WWE ha confermato che Nikki Bella tornerà a Monday Night RAW del 9 giugno. La notizia è arrivata pochi istanti dopo che Triple H aveva annunciato che WrestleMania 42 si terrà all’Allegiant Stadium di Las Vegas il 18 e 19 aprile, segnando il secondo anno consecutivo dell’evento nella “Sin City”. Ma prima ancora che i fan potessero assimilare questa notizia, il WWE Universe è stato travolto da un’altra bomba: Nikki Bella sta ufficialmente tornando. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’annuncio che nessuno si aspettava, Nikki Bella torna a RAW

In questa notizia si parla di: Annuncio Nikki Bella Nessuno

WWE: Nikki Bella sarà tra le protagoniste della settimana di WrestleMania 41 - Dopo tanta attesa, la sua prossima apparizione è stata finalmente rivelata. Il sito ufficiale di Fanatics Events ha annunciato che Nikki Bella farà un’apparizione al WWE World di Las Vegas il 17 ... Scrive zonawrestling.net

Nikki Bella: "Il debutto di Ronda Rousey in WWE è stato uno schiaffo in faccia!" - A tornare a parlare del debutto della Rousey in WWE, ci ha pensato ultimamente anche l'ex campionessa della compagnia, Nikki Bella, che nel suo ultimo intervento ... solo per avere l'occasione di ... Riporta worldwrestling.it

Nikki Bella conferma il suo ritorno in WWE:”Farò più di quanto visto alla Royal Rumble” - La Royal Rumble 2025 è iniziata con il Women's Royal Rumble Match, caratterizzato da una grande sorpresa: il ritorno sul ring di Nikki Bella. Si legge su zonawrestling.net