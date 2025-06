WWE | La WWE lo licenzia i fan lo rivogliono Nick Khan lo riporta indietro R-Truth è tornato sul serio

Il mondo della WWE è in fermento: dopo voci di licenziamenti e richieste di ritorno, R-Truth sorprende tutti tornando sul ring in un momento clou di WWE Money in the Bank. La sua apparizione improvvisa, attaccando John Cena, ha lasciato i fan senza parole, dimostrando che nulla è deciso finché non si chiude il sipario. È un ritorno che riaccende l’entusiasmo, confermando che nel wrestling nulla è mai scontato.

R-Truth torna in WWE prima ancora di andarsene davvero, e no, non è una storyline. R-Truth è tornato a sorpresa alla fine di WWE Money in the Bank, attaccando John Cena in un momento che ha lasciato il pubblico senza parole. Solo una settimana prima, aveva annunciato il suo addio alla WWE, che però, come confermato da WWE stessa a Fightful Select, si trattava in realtà della scadenza del contratto, non ancora formalmente avvenuta. Fonti vicine a Ron "R-Truth" Killings sostengono però che l'atleta abbia già firmato un nuovo accordo con la compagnia. Suo figlio, Christopher Killings, sembra averlo confermato indirettamente sui social.

In questa notizia si parla di: Truth Tornato Licenzia Rivogliono