WWE | Indiscrezioni sul tipo di contratto firmato da R-Truth

Arrivano ulteriori indiscrezioni sul tipo di contratto firmato da R-Truth e che lo riportano ancora una volta sotto i riflettori della WWE, alimentando speranze e curiosità tra i fan. Dopo il suo inatteso ritorno a Money In The Bank, si vocifera che il wrestler abbia firmato un accordo esclusivo di breve durata, segnando forse l'ultima avventura in ring della sua carriera. Ma quali dettagli emergono realmente?

Come abbiamo visto, ieri nel corso di Money In The Bank R-Truth ha fatto ritorno in WWE. Il wrestler aveva lasciato la federazione pochi giorni fa e la notizia aveva amareggiato i fan. Poi nelle ultime 72 ore le cose sono cambiate con anche l'intervento di Nick Khan in prima persona. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni sul tipo di contratto firmato. Ultima run. Arrivano ulteriori indiscrezioni sul tipo di contratto firmato da R-Truth e che lo ha riportato in WWE. Secondo quanto riferito da Cory Haynes di Bodyslam.com, R-Truth non ha firmato un "normale" contratto da Superstar attiva, ma un accordo che gli garantirebbe un ultima run significativa.