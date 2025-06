WWE AAA | Successo per Worlds Collide oltre 4 milioni di visualizzazioni in 24 ore

L’attesa è finita: Worlds Collide ha conquistato oltre 4 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, dimostrando l’incredibile interesse per questo storico debutto tra WWE e AAA. I fan messicani desideravano vedere i propri eroi su un palco più grande, mentre il WWE Universe si preparava a scoprire un nuovo stile di wrestling. Questa fusione di mondi promette di rivoluzionare il panorama sport entertainment. Ma cosa riserverà il futuro di questa entusiasmante collaborazione?

C’era grandissima curiosità per Worlds Collide, il primo evento targato WWE e AAA dopo l’annuncio dell’acquisizione della federazione messicana da parte della compagnia di Stamford. Da un lato i fan messicani, che volevano vedere i propri beniamini su un palcoscenico più ampio ma senza che venissero snaturati, dall’altro il WWE Universe che per la prima volta probabilmente sarebbe stato esposto a una tipologia di wrestling diversa da quella a cui è abituato. E a 24 ore di distanza, possiamo certamente dire che il riscontro è stato più che positivo. 4 milioni di spettatori. Sommando infatti le visualizzazioni dello stream pubblicato su YouTube dalla WWE, in lingua inglese e in lingua spagnola, i numeri parlano chiarissimo: oltre 4 milioni gli spettatori, con 2,5 milioni di views in inglese e 1,5 in spagnolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net