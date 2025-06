Weekend in musica al Bourbon Street nel cuore antico di Napoli

Vivi un weekend indimenticabile nel cuore pulsante di Napoli, tra note jazz e atmosfere coinvolgenti al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini. Dai ritmi acustici degli Acoustic 2 alle vibrazioni del quartetto Di Nunzio-Cannavale-Lamagna-Costanzo, il ritmo continua a salire fino a sabato 14 giugno, quando arriveranno...

Fine settimana lungo e all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Si parte già giovedì 12 giugno con gli Acoustic 2, mentre venerdì 13 sarà protagonista il quartetto Di Nunzio-Cannavale-Lamagna-Costanzo. Sabato 14 giugno arrivano i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Weekend in musica al Bourbon Street, nel cuore antico di Napoli

In questa notizia si parla di: Musica Bourbon Street Cuore

Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street - La buona musica torna protagonista nel cuore antico di Napoli con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street Jazz Club.

Weekend in musica al Bourbon Street, nel cuore antico di Napoli - Fine settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. GVenerdì 30 maggio Live Tones presenta Napoli Connection di Stefano Di Grigoli 4et ... Lo riporta napolitoday.it

Weekend in musica nel cuore di Napoli: gli appuntamenti al Bourbon Street - Nuovo weekend all'insegna della buona musica al Bourbon Street di via Bellini, nel cuore antico di Napoli. Si parte venerdì 3 febbraio con Mino Lanzieri 'Experience' Quartet (start ore 21.30), si ... Come scrive napolitoday.it

"Bourbon Street" ecco la vera musica di New Orleans - "In viaggio alla scoperta della musica di New Orleans". Lo spettacolo, nell’ambito della rassegna "Calenzano Estate", vedrà protagonisti i Bourbon Street Revue ed è in programma questa sera ... lanazione.it scrive