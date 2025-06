Warner Bros Discovery rinnova l' accordo per trasmettere Roland-Garros fino al 2030

Warner Bros. Discovery conferma il suo impegno nel mondo del tennis rinnovando fino al 2030 l’accordo con la FFT per trasmettere il prestigioso Roland-Garros. Una partnership di lunga data che porta in diretta il fascino del Grand Slam su diversi canali e piattaforme, assicurando agli appassionati un accesso esclusivo e coinvolgente all’evento più atteso dell’anno. La passione per il tennis continua a crescere, e il futuro si prospetta ancora più emozionante.

Warner Bros. Discovery estende il suo accordo con la Fe?de?ration Franc?aise de Tennis (FFT) per trasmettere il Roland-Garros sui suoi canali e piattaforme almeno fino al 2030: un rinnovo che sigilla la partnership del gruppo con la FFT per lo Slam parigino, in onda dal 1989 su Eurosport e oggi in diretta su Eurosport, TNT Sports (in UK e Irlanda) e in versione integrale su discovery+ e Max (dal 2026 HBO Max). L'accordo e? stato siglato oggi, domenica 8 giugno, dal presidente della FFT Gilles Moretton e il President&ManagingDirector WBD Sports Andrew Georgiou prima della finale maschile. Eurosport e TNT Sports

