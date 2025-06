Wanda Nara mostra la bellissima villa milanese che condivideva con Icardi gli interni da favola

Wanda Nara ha deciso di condividere con il pubblico un angolo di vita molto speciale: la splendida villa milanese in cui ha vissuto momenti felici con Icardi, un vero e proprio rifugio di eleganza e comfort. Tra interni da sogno e ricordi intensi, la showgirl si apre senza filtri, rivelando dettagli che catturano l’attenzione e suscitano emozioni. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo su un capitolo importante della sua vita, lasciando il pubblico curioso di scoprire cosa succederà nel loro percorso legale e personale.

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi non si è ancora conclusa. La showgirl e il calciatore, infatti, sono tuttora al centro di un procedimento legale che ha l’obiettivo di sancire i termini del loro divorzio. La contesa giudiziaria ha luogo nelle aule giudiziarie italiane e proprio per questo di recente Wanda Nara si è recata in Italia per assistere a una delle udienze di separazione. La conduttrice televisiva ha deciso di mostrare a tutti i suoi ammiratori le caratteristiche uniche di una delle sue dimore, che si trova poco lontano da Milano e, precisamente, a Galliate. La showgirl ha condiviso una galleria di foto della sorprendente villa sul suo canale Instagram ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Wanda Nara mostra la bellissima villa milanese che condivideva con Icardi, gli interni da favola

