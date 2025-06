Wanda Nara denuncia Icardi dopo l’accusa di furto con la foto del conto in banca | “Chiede censura e risarcimento”

In un clima di tensione crescente, Wanda Nara ha deciso di passare dalle parole ai fatti denunciando Mauro Icardi a seguito della pubblicazione della foto del suo conto in banca. La showgirl chiede chiarezza, censura e risarcimento, mentre il calciatore accusa un furto di 7 milioni di euro. La vicenda si infittisce di accuse e controaccuse, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi. La battaglia legale è solo all'inizio.

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi dopo la pubblicazione della foto del suo conto in banca. Ieri il calciatore ha accusato l'ex moglie di un "furto di 7milioni di euro trasferiti sul suo conto". Con una nota il legale della showgirl ha annunciato: "Presentata denunciaquerela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

