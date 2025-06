Walter Mattioli protagonista a Curva Ovest in Festa | il futuro della Spal in bilico

Walter Mattioli, figura di spicco e cuore pulsante della storia biancazzurra, chiude in grande stile Curva Ovest in Festa al Parco Urbano Bassani. Con la sua presenza, il futuro della Spal diventa ancora più incerto e affascinante, alimentando speranze e riflessioni tra i tifosi. Un incontro che promette emozioni forti e spunti di discussione, lasciando tutti con il fiato sospeso e la voglia di scoprire cosa riserverà il domani.

Walter Mattioli è l’ospite più atteso di Curva Ovest in Festa, l’evento che da venerdì scorso anima il Parco Urbano Bassani. Oggi la festa si chiude col botto, con l’arrivo alle 18 sul palco dell’ex presidente della Spal, che ha sempre mantenuto un posto privilegiato nel cuore dei tifosi biancazzurri. In maniera particolare degli ultras, che lo hanno sempre indicato come un punto di riferimento assoluto e miglior esempio possibile nel rapporto spesso turbolento tra società e tifoseria. La presenza di Mattioli alla festa della curva però arriva in un momento molto particolare, un paio di giorni dopo la clamorosa e vergognosa mancata iscrizione della Spal al prossimo campionato di serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Walter Mattioli protagonista a Curva Ovest in Festa: il futuro della Spal in bilico

In questa notizia si parla di: Festa Mattioli Curva Walter

Walter Mattioli festeggia assieme ai tifosi (e canta con loro)