vota al referendum il timbro sulla scheda elettorale riporta il 2035

Un piccolo dettaglio ha attirato l’attenzione: il timbro sulla scheda riporta il 2035, un errore curioso che non compromette però la validità del voto. Oggi e domani, 8 e 9 giugno, gli italiani sono chiamati a decidere su importanti quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. Tra i cittadini coinvolti, Francesca Staropoli di San Giuliano Terme si è recata alle urne, dimostrando come anche un dettaglio possa rendere unica ogni giornata di democrazia.

Un curioso errore, che comunque non inficia il voto espresso. Oggi e domani, 8 e 9 giugno, si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza. Un'abitante di San Giuliano Terme, Francesca Staropoli, si è recata presso il seggio della scuola materna in via Toniolo, a Campo. Dopo un po' di tempo, si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it