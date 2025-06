Volpe Argentata Invitational oltre 50 auto e 30 moto d' epoca esposte a Roma

Domani sarà il grande giorno in cui appassionati e collezionisti si riuniranno nel suggestivo Parco di Roma Golf Club per la 7ª edizione della “Volpe Argentata Invitational”. Un evento straordinario che combina passione, storia e adrenalina, con oltre 50 auto d’epoca e 30 moto storiche esposte, celebrando il mito di Piero Taruffi, l’icona dell’automobilismo italiano. Un’occasione unica per vivere un tuffo nel passato e ammirare il meglio del motore d’epoca.

Il Parco di Roma Golf Club si prepara ad accogliere la 7ª edizione della “Volpe Argentata Invitational”, l'evento ideato da Prisca Taruffi, figlia del leggendario Piero Taruffi, icona dell'automobilismo italiano, e lei stessa plurititolata campionessa di rally. La manifestazione nasce per celebrare il mito della “Volpe Argentata”, soprannome affibbiato a Taruffi per i suoi capelli precocemente grigi e per l'astuzia al volante. Domani sarà il cuore pulsante della rassegna. Il Parco di Roma Golf Club ospiterà infatti la Volpe Argentata Exhibition, con oltre 50 auto e 30 moto d'epoca in esposizione, in un connubio unico tra motori e golf. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Volpe Argentata Invitational, oltre 50 auto e 30 moto d'epoca esposte a Roma

