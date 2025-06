Volley Team Bologna | decisione imminente sulla serie A2 tra rinuncia e nuovi accordi

Il Volley Team Bologna si prepara a una svolta decisiva: tra lunedì e martedì si deciderà se difendere il prestigioso titolo di serie A2 o rinunciare, considerando anche la recente cessione del titolo di B2 del Progresso Castel Maggiore. La scelta influenzerà il futuro della squadra, che potrebbe ripartire dalla B1, ma le strategie sono ancora in fase di definizione. La decisione finale definirà il prossimo capitolo di questa appassionante avventura sportiva.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Tra lunedì e martedì, per il Volley Team Bologna, sarà tempo di stabilire se la serie A2 conquistata potrà essere difesa sul campo o se ci sarà rinuncia (o tentativo di vendere il titolo). Nel caso il club ripartirà dalla B1, perché in settimana ci sono state operazioni: il club ha venduto il titolo di B2 del Progresso Castel Maggiore, acquisendo una B1. Il motivo? in caso di rinuncia alla A2 la Federazione assegnerà un titolo di due categorie inferiori, ovvero una nuova B2. Manca il campo, alla Fcredil Bologna, dato che il palazzetto dell'Arcoveggio che un anno fa era stato annunciato per questa stagione, non sarà pronto prima della prossima annata.

