Volley femminile Modena fa bottino pieno ai playoff e riabbraccia la serie A2

Il volley femminile di Modena conquista il cuore dei tifosi con una performance impeccabile, dimostrando che passione e determinazione portano sempre ai grandi traguardi. Con sette vittorie su altrettante gare di playoff, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Serie A2, riaccendendo il sogno di eccellenza e orgoglio modenese. Un'impresa che conferma come il talento possa trionfare quando accompagnato dall'impegno.

Sei vittorie su altrettante gare di playoff, un ruolino di marcia perfetto e il sogno che diventa realtà: il Volley Modena bissa il successo del Guarini con Ostiano e grazie al 3-1 sul campo delle rivali conquista la promozione in Serie A2. Un risultato frutto di sudore, fatica, forza di volontà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Volley femminile, Modena fa bottino pieno ai playoff e riabbraccia la serie A2

