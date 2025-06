Volley femminile l’Italia vola in Nations League! La classifica dopo il poker di vittorie

Le Campionesse italiane di volley femminile sono protagoniste di un inizio scoppiettante nella Nations League 2025, conquistando quattro vittorie consecutive che le proiettano in vetta alla classifica. Dal successo sugli USA al tie-break contro la Germania, fino alle nette affermazioni su Corea del Sud e Brasile, l’Italia dimostra di essere inarrestabile. La squadra di coach Mazzanti ha sicuramente scritto un capitolo entusiasmante: le azzurre…

L’Italia ha vinto le prime quattro partite disputate nella Nations League 2025 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto gli USA al debutto nel prestigioso torneo internazionale itinerante, hanno poi lottato spalla a spalla con la Germania riuscendo a imporsi al tie-break, hanno travolto con il massimo scarto la poco quotata Corea del Sud e hanno poi inflitto una sonora lezione al Brasile firmando il poker con un altro 3-0. Le Campionesse Olimpiche lasciano il Maracanazinho di Rio de Janeiro con il bottino più ambito e si sono issate al secondo posto nella classifica generale. Il Giappone svetta con quattro successi e 12 punti, uno in più delle azzurre che lo hanno lasciato per strada contro le tedesche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia vola in Nations League! La classifica dopo il poker di vittorie

