L’Italia del volley femminile conferma il suo stato di forma straordinario conquistando il Maracanazinho con una vittoria netta e convincente contro il Brasile. Con Egonu e Antropova protagoniste, le azzurre continuano a scrivere la storia della Nations League 2025, mostrando talento, determinazione e un calcio alla tradizione sudamericana. La sfida si conclude con un clamoroso 3-0, lasciando il mondo intero senza parole e rafforzando la leadership della nazionale italiana nel panorama internazionale.

L’Italia ha sconfitto il Brasile con uno schiacciante 3-0 (25-22; 25-18; 29-27) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Nations League 2025 di volley femminile: dopo aver regolato USA (3-0), Germania (3-2) e Corea del Sud (3-0), le Campionesse Olimpiche impartiscono una nitida lezione di pallavolo alle verdeoro ed espugnano di forza il Maracanazinho di Rio de Janeiro, lasciando così la terra sudamericana con un bel poker di successi fondamentale lungo il cammino che conduce alla qualificazione alla Final Eight. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno giganteggiato nel primo set, sono state brave a rimontare nel secondo parziale e sono riuscite a contendere il tentativo di recupero delle padrone di casa, imponendosi brillantemente ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia porta a spasso il Brasile! Vittoria schiacciante in Nations League, Egonu e Antropova show

