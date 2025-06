Volley Fahr | La sintonia c’è da sempre De Gennaro | Più efficienza in ricezione e muro-difesa

L’Italia del volley femminile conquista Rio con grinta e determinazione, dimostrando che la sintonia in campo fa la differenza. Con Sarah Fahr e Monica De Gennaro in prima fila, le campionesse olimpiche hanno dominato il Maracanazinho, ottenendo un netto 3-0 contro il Brasile nella quarta giornata di Nations League 2025. Ma quale segreto si nasconde dietro questa vittoria? Le protagoniste hanno svelato i dettagli dell’affinità che rende la loro squadra insuperabile.

L'Italia ha espugnato il Maracanazinho di Rio de Janeiro, sconfiggendo il Brasile con un sonoro 3-0 nella quarta partita della Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera schiacciante in casa delle verdeoro e hanno infilato il quarto successo consecutivo nel prestigioso torneo internazionale. La centrale Sarah Fahr e il libero Monica De Gennaro hanno analizzato l'affermazione attraverso i canali federali. SARAH FAHR: "Sono molto contenta della vittoria ma in generale di come siamo state in campo in tutti i set. Siamo partite bene nei primi due parziali mentre nel terzo abbiamo sofferto un po' in più contro un Brasile con giocatrici eccezionali nonostante non siano ancora al completo.