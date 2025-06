Voli in ritardo e rimborsi in bilico estate rovinata in Europa

Nel cuore dell’estate europea, voli in ritardo e rimborsi incerti minacciano di rovinare le vacanze di milioni di viaggiatori. La Iata avverte: i disagi potrebbero triplicarsi rispetto agli standard previsti, a causa della carenza di personale aeroportuale. Una situazione che riaccende vecchie preoccupazioni sul servizio e sui diritti dei passeggeri, lasciando tutti in attesa di soluzioni urgenti per evitare che il prossimo anno voli e speranze si schiantino allo stesso modo.

La prossima estate, in Europa rischiano di accumularsi ritardi nei voli aerei più che doppi rispetto agli obiettivi delle compagnie aeree. L'allarme è stato lanciato dalla Iata, l'organizzazione mondiale delle compagnie aeree, che punta il dito contro il personale insufficiente assunto dagli aeroporti per i controlli dei voli da terra. Un problema che potrebbe far riemergere una questione da tempo dibattuta nel mondo dell'aviazione civile, quella dei rimborsi in caso di ritardo. Le compagnie aeree contestano infatti la prassi, che prevede che siano loro a risarcire i passeggeri, visto che la colpa sarebbe del personale degli aeroporti.

