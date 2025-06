Voglio sapere com’è morto mio fratello Dopo due anni la verità su Mahmoud arriva da un articolo online

Un viaggio alla ricerca della verità che cela un dolore profondo: dopo due anni di incertezze, finalmente arriva uno squarcio di luce sulla sorte di Mahmoud. Islam Abdel Khalek, con coraggio e speranza, si addentra in un cammino difficile, tra ricordi e interrogativi irrisolti. La scoperta di cosa sia realmente accaduto al suo caro fratello rappresenta un passo fondamentale per voltare pagina e trovare la pace interiore.

Un viaggio doloroso, fatto di speranza e angoscia, si è trasformato in un dramma ancora più profondo per Islam Abdel Khalek. Da tempo cercava notizie del fratello Mahmoud, partito dall'Egitto e stabilitosi in provincia di Lecco, dove lavorava in una pizzeria. Da mesi, anni ormai, nessuna.

