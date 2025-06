Voci in armonia ad Agliè

Preparatevi a lasciarvi incantare dalle melodie coinvolgenti di "Voci in Armonia" ad Agliè, un evento imperdibile che riunisce voci straordinarie in un’atmosfera magica. Il coro Alladium, guidato dal Maestro Giampiero Castagna, vi condurrà in un viaggio musicale che promette emozioni autentiche e momenti di pura armonia. Non perdete questa occasione di vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica e dell’amicizia.

Torna il 28 giugno, alle 21, ad Agliè (To), presso la splendida chiesa di Santa Marta in via Marconi, "Voci in Armonia": l'appuntamento da non mancare con la coralità proposto dal Coro Alladium, diretto dal Maestro Giampiero Castagna, che, dopo alcuni brani introduttivi, lascerà spazio al Gruppo.

