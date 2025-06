Vlahovic Juventus due strade per il serbo | nessun compromesso in estate si procederà così Le intenzioni di Comolli sono state chiarite novità

Dusan Vlahovic si appresta a vivere un’estate di scelte decisive, con due strade ben definite per il suo futuro alla Juventus. La dirigenza, senza compromessi, ha le idee chiare e intende agire in modo deciso per risolvere la situazione. Con le intenzioni di Comolli che emergono chiaramente, il serbo dovrà fare una scelta importante prima di partire per il Mondiale per Club. La Juventus non intende attendere oltre: il suo destino sarà scritto nelle prossime settimane.

Vlahovic Juventus, due strade per l’attaccante: nessun compromesso, in estate la dirigenza procederà così. Le intenzioni di Comolli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juventus ha deciso: Dusan Vlahovic parteciperà al Mondiale per Club, ma prima occorrerà mettere un punto fermo su una situazione che si trascina da oltre un anno. Il club bianconero è chiaro: o il giocatore accetterà di spalmare l’ingaggio da 23 milioni lordi, oppure sarà ceduto al miglior offerente. Non ci saranno più compromessi. Le trattative per un rinnovo a cifre sostenibili sono naufragate nei mesi scorsi, nonostante i tentativi di Cristiano Giuntoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, due strade per il serbo: nessun compromesso, in estate si procederà così. Le intenzioni di Comolli sono state chiarite, novità

