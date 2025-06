Vlahovic Juve il centravanti serbo attende il confronto con la nuova dirigenza | c’è uno scenario che spaventa il club Cosa succede

Dusan Vlahovic, il talentuoso centravanti serbo della Juventus, si trova al centro di un delicato bivio di mercato. Dopo aver declinato le offerte di Atletico Madrid e Milan, il suo nome si fa sempre più forte tra le fila del Fenerbahçe. Tuttavia, l’attaccante aspetta di confrontarsi con la nuova dirigenza bianconera prima di prendere decisioni definitive, alimentando uno scenario che preoccupa non poco i tifosi e il club. Cosa succederà ora?

Vlahovic Juve, c’è uno scenario che spaventa il club. Ultime novità sul futuro dell’attaccante in uscita dai bianconeri. Dusan Vlahovic, dopo Atletico Madrid e Milan, sarebbe finito in cima alla lista del Fenerbahce. Tuttavia, stando a quanto riferito da Tuttosport, il centravanti avrebbe rifiutato tutte le destinazioni attendendo di parlare prima con la nuova dirigenza. I tanti rifiuti alle varie destinazioni potrebbero però complicare la sua situazione. Il club bianconero punterebbe a cedere il calciatore bianconero prima del Mondiale per Club e rischia anche di non essere convocato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il centravanti serbo attende il confronto con la nuova dirigenza: c’è uno scenario che spaventa il club. Cosa succede

In questa notizia si parla di: Vlahovic Juve Scenario Spaventa

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Vlahovic, tormenti d'oro: il lento addio Juve, le offerte non all'altezza e i nuovi bonus - Dusan medita sul suo futuro, ma senza fretta: da luglio incasserà il maxi stipendio da 12 milioni di euro ... Secondo msn.com

Juve, Balzarini: 'Milan in concorrenza con l'Atletico Madrid per Vlahovic' - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il Milan e l'Atletico Madrid sarebbero in competizione per acquisire le prestazioni sportive di ... Si legge su it.blastingnews.com

Max Allegri alleato della Juventus: così può risolvere il ‘problema’ Vlahovic - Allegri potrebbe riavere Vlahovic a disposizione, dopo l'esperienza alla Juventus. Il Milan potrebbe rappresentare la soluzione al problema ... Riporta calciomercato.it