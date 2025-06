Vlahovic Gonzalez e Douglas Luiz | tre addii 100 milioni per la Juve

Dusan piace a Mourinho, il brasiliano e Nico verso la Premier: le trattative in uscita per i bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic, Gonzalez e Douglas Luiz: tre addii, 100 milioni per la Juve

PAGELLE E TABELLINO JUVE-UDINESE 2-0: Nico Gonzalez da Champions, Vlahovic regalo d’addio - La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro l’Udinese, grazie ai gol di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic.

? Di Gregorio; Alberto, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Veiga, McKennie, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula #JuveF Partecipa alla discussione

Juventus: Di Gregorio; Alberto, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani. In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Veiga, McKennie, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. #Venezia Partecipa alla discussione

Juve-Vlahovic, tre giorni per dirsi addio: si decide il futuro - Dopo la nazionale, e prima di partire per gli Usa, il serbo dovrà decidere. Tra i cedibili anche Douglas Luiz dopo una stagione no, su Cambiaso le big della Premier ... Si legge su corrieredellosport.it

Pagina 3 | Vlahovic, tormenti d'oro: il lento addio Juve, le offerte non all'altezza e i nuovi bonus - Chi partirà decisamente dietro nelle gerarchie è invece Douglas Luiz, e qui il tema delle possibili partenze plana alla perfezione: il brasiliano, diversamente dal centravanti, sta lavorando con i com ... Scrive tuttosport.com

Vlahovic, Douglas Luiz e cash non bastano: che mazzata per la Juventus - Strada quindi tutta in salita per la Juventus, che per abbassare la richiesta cash dei ‘Magpies’ valutava l’inserimento nell’operazione di Douglas Luiz o Vlahovic, entrambi in partenza da ... Si legge su calciomercato.it