Vlahovic Fenerbahce | super proposta per la Juve e ingaggio in doppia cifra a Istanbul sono convinti di tagliare il traguardo! Il punto

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto, con il Fenerbahce pronto a fare un’offerta da capogiro per portarlo a Istanbul. La super proposta e un ingaggio in doppia cifra stanno convincendo il club turco a puntare forte sul bomber serbo, deciso a tagliare il traguardo del grande traguardo europeo. La pista si riscalda: sarà questo il colpo di scena di questa sessione di mercato? Restate con noi per scoprire gli sviluppi!

sul suo futuro. Il Fenerbahce è convinto di riuscire ad andare fino in fondo per Dusan Vlahovic, attaccante di proprietà della Juventus con cui ha un contratto in scadenza nel 2026 che non verrà rinnovato ulteriormente. Secondo la Gazzetta dello Sport il club turco ha pronta un’offerta da 30 milioni di euro per il cartellino del serbo, per il quale invece sarebbe pronto un contratto con ingaggio in doppia cifra. A Istanbul sono convinti di tagliare il traguardo sfruttando anche la carta Mourinho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Fenerbahce: super proposta per la Juve e ingaggio in doppia cifra, a Istanbul sono convinti di tagliare il traguardo! Il punto

