Viva la Puglia ad Alpignano | quattro giorni di sapori e folklore in Piazza Unità

Preparati a vivere un autentico assaggio di Puglia ad Alpignano! Dal 12 al 15 giugno, Piazza Unità si trasforma in un vivace palcoscenico di sapori, musica e tradizioni pugliesi. Un evento imperdibile dove potrai gustare piatti tipici, scoprire prodotti artigianali e lasciarti coinvolgere da balli e melodie folcloristiche. Non perdere questa festa, un’occasione unica per immergerti nella bellezza e nell’allegria della Puglia!

Dal 12 al 15 giugno ad Alpignano va in scena la Festa pugliese - Viva la Puglia in piazza Unità dove verrà allestita un’area coperta con tavoli e sedie. Street food dalle 10 alle 24 con cibi pugliesi e prodotti tipici della regione; birra artigianale e tanto folklore, fra musica e balli tipici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Viva la Puglia ad Alpignano: quattro giorni di sapori e folklore in Piazza Unità

