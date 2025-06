Vittima di errore per lo Stato è morto e gli tolgono la pensione L’Inps | “Deve dimostrare che è vivo”

Immagina di scoprire di essere stato dichiarato morto e di aver perso tutto, come Michele nel celebre "Il fu Mattia Pascal". La burocrazia può essere insidiosa, ma con la giusta documentazione, puoi dimostrare che sei vivo e riprendere ciò che ti spetta. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa complicata situazione e riconquistare i tuoi diritti.

Michele come "Il fu Mattia Pascal" di Pirandello. Vittima di un certificato di morte compilato male, per lo Stato è morto e ha smesso di ricevere la pensione. Dovrà dimostrare all'Inps che è vivo con un documento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

