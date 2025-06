Vitelli precipitati nel torrente soccorsi dai vigili del fuoco

Un salvataggio mozzafiato nel cuore della Valle Anzasca, dove i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per salvare due vitelli precipitati nel torrente. L’incidente di ieri, 7 giugno, a Calasca Castiglione ha messo in mostra il coraggio e la prontezza degli operatori, che hanno affrontato un’operazione delicata per riportare in salvo i giovani bovini. La loro tempestiva azione ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza del loro intervento.

Incidente in Valle Anzasca che ha coinvolto due vitelli. É successo nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, nel comune di Calasca Castiglione, dove due giovani bovini, un maschio e una femmina di circa otto mesi, sono precipitati nel letto di un torrente in località Molini. Sul posto sono.

