Vis Pesaro | Sfide Infrastrutturali e Sostegno al Presidente Bosco

Una principessa costretta ad albergare in un ostello. Se proprio come esplicitato da Bosco in conferenza stampa qualche giorno fa società, staff e tifoseria appartengono a categorie superiori sono le strutture a non esserne all'altezza. Il Comune si è tuttavia dichiarato disposto a collaborare e la speranza di ogni cuore biancorosso è che la situazione infrastrutturale possa migliorare a breve. A sperarci lo è anche Roberto Bizzocchi, ex presidente vissino e fondatore della Ultras Vis boys. "Io sono fiducioso nel progetto del presidente Bosco. Va sostenuto in ogni modo. Pur non essendo un pesarese doc è riuscito infatti a far sognare un intero popolo.