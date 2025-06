Virtus sconfigge Milano | Shengelia e Hackett protagonisti

In un match emozionante, Virtus Bologna si impone su Milano con protagonisti come Shengelia e Hackett, capaci di cambiare le sorti della partita. Taylor, seppur non appariscente nei numeri, si rivela la variabile impazzita che manda in tilt l’Olimpia, creando scompiglio tra le fila avversarie. La partita è stata un concentrato di adrenalina, dove ogni giocatore ha dato il massimo, dimostrando che nel basket anche i dettagli fanno la differenza.

Taylor 7 (in 22’ 01 da due, 25 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, 6 assist). Magari non è alto, magari esagera. Ma nella serie con Milano è la variabile impazzita che manda in tilt l’Olimpia. Hackett 7,5 (in 18’ 33 da due, 02 da tre, 01 ai liberi, 5 rimbalzi). E’ vero che il basket è uno sport di numeri. Ma quello che produce su Shields e le scariche di adrenalina che regala ai compagni non hanno prezzo. Cordinier 7,5 (in 29’ 13 da due, 24 da tre, 67 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un recupero, 2 assist). L’Air France ha ripreso a volare. Quando gioca così è uno spettacolo per tutti. Avversari compresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus sconfigge Milano: Shengelia e Hackett protagonisti

