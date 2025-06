Virtus in finale scudetto | superata l' Unipol Forum ora sfida con Brescia

La Virtus Bologna conquista la quinta finale scudetto consecutiva, superando con grinta e determinazione l’Unipol Forum. Dopo aver violato il campo avversario per la seconda volta in 48 ore, i bianconeri guardano già avanti, pronti a sfidare Brescia in una battaglia che promette emozioni intense. Un traguardo storico che rende onore alla loro tenacia e al talento di un team capace di scrivere pagine memorabili del basket italiano.

E’ la quinta finale scudetto consecutiva. Una Virtus straordinaria viola per la seconda volta nel giro di 48 ore l’Unipol Forum e si guadagna la finale, ma in casa bianconera si guarda oltre, già alla finale scudetto con Brescia. "Non abbiamo iniziato bene, loro sono partiti meglio di noi – sottolinea Dusko Ivanovic – poi siamo usciti con un’ottima difesa, con pazienza e con grande energia. Abbiamo vinto una serie di semifinale contro una squadra che secondo me è tra le top 10 d’Europa. Adesso siamo in finale, ma sappiamo che davanti a noi dobbiamo affrontare un’altra rivale forte come è Brescia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus in finale scudetto: superata l'Unipol Forum, ora sfida con Brescia

PREPARTITA FINALE G3 A|X Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna