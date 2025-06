Virtus Imola | Nuovo Corso con Loreti e Balbo per il Campionato di Basket

Virtus Imola riparte con entusiasmo sotto la guida di Loreti e Balbo, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia secolare. Dopo le sfide recenti, l’ottimismo diventa il motore che spinge il club verso un futuro ricco di ambizioni e successi. Con determinazione e passione, i due leader stanno gettando solide fondamenta per rilanciare il basket imolese, dimostrando che, anche nei momenti difficili, il coraggio e la fiducia aprono nuove strade.

L’ottimismo è il sale della vita. Diceva così il poeta romagnolo Tonino Guerra in una pubblicitĂ televisiva. Ora in casa giallonera l’ottimismo è la base di partenza per non dilapidare quasi 90 anni di storia, è il motore che sta animando il presidente Stefano Loreti e il socio Renzo Balbo. Dopo il terremoto del mese scorso che ha cambiato la geografia societaria, i due stanno gettando le basi per dar vita ad un nuovo corso, in primis chiudendo il bilancio dell’ultima stagione, e in seconda battuta mettendo a punto la strategia che porterĂ al prossimo campionato. Aziende e imprenditori della cittĂ , ma pure del comprensorio, si sono avvicinati alla Virtus la sosterranno con le proprie forze, questo grazie anche appassionati imolesi amici sia di Renzo Balbo che Stefano Loreti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Imola: Nuovo Corso con Loreti e Balbo per il Campionato di Basket

In questa notizia si parla di: Corso Loreti Balbo Virtus

Virtus Imola: Nuovo Corso con Loreti e Balbo per il Campionato di Basket - L’ottimismo è il sale della vita. Diceva così il poeta romagnolo Tonino Guerra in una pubblicità televisiva. Ora in casa giallonera l’ottimismo è la base di partenza per non dilapidare quasi 90 anni d ... Riporta sport.quotidiano.net

Virtus: Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale - In casa Virtus continua il silenzio, ma il club sta lavorando alacremente sotto traccia per chiudere senza troppi scossoni il bilancio dell’ultima stagione. L’uscita dei fratelli Fiumi e Corrado Passe ... Segnala msn.com

Virtus Imola, Loreti e Balbo: «Trovare risorse per concludere la stagione e verificare la fattibilità dell’anno prossimo» - Dopo diversi giorni di silenzio (o, meglio, di meditazione e analisi) arriva la pronta risposta di Stefano Loreti e Renzo Balbo, soci della Virtus Imola ... economico-finanziaria sull’anno in corso, ... Da ilnuovodiario.com